1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" (Великобритания, Яков I)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес0,27 гр
- Диаметр10 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал1/2 пенни
- Годбез года (1619-1625)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 97076 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 30 января 2022.
Сколько стоит серебряная монета Якова I 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" составляет 170 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск"?
Для продажи 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.