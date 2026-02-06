flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,27 гр
  • Диаметр10 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1/2 пенни
  • Годбез года (1619-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:170 USD
График аукционных продаж 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Это серебряная монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 97076 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 30 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 11 декабря 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 4 ноября 2025
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 4 ноября 2025
ПродавецStack's
Дата4 ноября 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе CNG - 2 июля 2025
ПродавецCNG
Дата2 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе St James’s - 2 октября 2024
ПродавецSt James’s
Дата2 октября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе NOONANS - 20 сентября 2023
ПродавецNOONANS
Дата20 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Davissons Ltd. - 9 ноября 2022
ПродавецDavissons Ltd.
Дата9 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 1 сентября 2022
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 1 сентября 2022
ПродавецHeritage
Дата1 сентября 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 29 мая 2022
ПродавецTimeLine Auctions
Дата29 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 20 января 2022
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 20 января 2022
ПродавецHeritage
Дата20 января 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 18 ноября 2021
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 18 ноября 2021
ПродавецHeritage
Дата18 ноября 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе St James’s - 14 октября 2021
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе St James's - 14 октября 2021
ПродавецSt James’s
Дата14 октября 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе CNG - 1 сентября 2021
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе CNG - 1 сентября 2021
ПродавецCNG
Дата1 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 21 ноября 2019
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата21 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 14 мая 2018
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 14 мая 2018
ПродавецStack's
Дата14 мая 2018
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 24 февраля 2018
ПродавецTimeLine Auctions
Дата24 февраля 2018
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - 24 февраля 2018
ПродавецTimeLine Auctions
Дата24 февраля 2018
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 9 марта 2017
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 9 марта 2017
ПродавецHeritage
Дата9 марта 2017
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Davissons Ltd. - 7 декабря 2016
ПродавецDavissons Ltd.
Дата7 декабря 2016
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Якова I 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" составляет 170 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск"?

Для продажи 1/2 пенни без года (1619-1625) "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

