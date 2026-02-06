flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск". Спинка трона без украшений (Великобритания, Яков I)

Разновидность: Спинка трона без украшений

Аверс монеты - Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" Спинка трона без украшений - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" Спинка трона без украшений - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,995)
  • Вес12,5 гр
  • Чистого золота (0,3999 oz) 12,4375 гр
  • Диаметр38 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалРоуз Риал
  • Годбез года (1619-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:44000 USD
График аукционных продаж Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" Спинка трона без украшений - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (7)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты роуз Риал без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Спинка трона без украшений. Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 591 проданному на аукционе SINCONA AG за 60000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьAU55 NGC
Цена
64620 $
Цена в валюте аукциона 60000 CHF
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе New York Sale - 9 января 2019
ПродавецNew York Sale
Дата9 января 2019
СохранностьVF
Цена
46000 $
Цена в валюте аукциона 46000 USD
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 22 марта 2016
ПродавецSpink
Дата22 марта 2016
СохранностьMS63 NGC
Цена
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - 19 апреля 2012
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата19 апреля 2012
СохранностьVF
Цена
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Goldberg - 26 мая 2008
ПродавецGoldberg
Дата26 мая 2008
СохранностьMS63 NGC
Цена
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 27 сентября 2007
ПродавецSpink
Дата27 сентября 2007
СохранностьVF
Цена
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 9 января 2006
ПродавецHeritage
Дата9 января 2006
СохранностьAU55 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Якова I роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск", разновидность - спинка трона без украшений?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск", разновидность - спинка трона без украшений, составляет 44000 USD. В монете содержится 12,4375 гр чистого золота, поэтому ниже 1907,52 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск", вариант - спинка трона без украшений?

Информация о текущей стоимости британской монеты роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск", вариант - спинка трона без украшений, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск". Спинка трона без украшений?

Для продажи роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

