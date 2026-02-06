Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск". Спинка трона без украшений (Великобритания, Яков I)
Разновидность: Спинка трона без украшений
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,995)
- Вес12,5 гр
- Чистого золота (0,3999 oz) 12,4375 гр
- Диаметр38 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- НоминалРоуз Риал
- Годбез года (1619-1625)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты роуз Риал без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Спинка трона без украшений. Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 591 проданному на аукционе SINCONA AG за 60000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сколько стоит золотая монета Якова I роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск", разновидность - спинка трона без украшений?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск", разновидность - спинка трона без украшений, составляет 44000 USD. В монете содержится 12,4375 гр чистого золота, поэтому ниже 1907,52 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск", вариант - спинка трона без украшений?
Информация о текущей стоимости британской монеты роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск", вариант - спинка трона без украшений, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск". Спинка трона без украшений?
Для продажи роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.