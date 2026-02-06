flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,995)
  • Вес12,5 гр
  • Чистого золота (0,3999 oz) 12,4375 гр
  • Диаметр38 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалРоуз Риал
  • Годбез года (1619-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:32000 USD
График аукционных продаж Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (66)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты роуз Риал без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1566 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 100000 CHF. Торги состоялись 9 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе St James’s - 14 января 2026
ПродавецSt James’s
Дата14 января 2026
СохранностьMS61 PCGS
Цена
44000 $
Цена в валюте аукциона 44000 USD
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе St James’s - 14 января 2026
ПродавецSt James’s
Дата14 января 2026
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Nihon - 14 декабря 2025
ПродавецNihon
Дата14 декабря 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
54569 $
Цена в валюте аукциона 8500000 JPY
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Morton & Eden - 23 июля 2025
ПродавецMorton & Eden
Дата23 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Rauch - 13 декабря 2024
ПродавецRauch
Дата13 декабря 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Morton & Eden - 21 ноября 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата21 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе MDC Monaco - 14 октября 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата14 октября 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе SINCONA - 17 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата17 мая 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 23 января 2022
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 23 января 2022
ПродавецSpink
Дата23 января 2022
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 15 января 2021
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 15 января 2021
ПродавецStack's
Дата15 января 2021
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - 27 октября 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата27 октября 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Künker - 29 сентября 2020
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2020
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 15 сентября 2020
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 15 сентября 2020
ПродавецSpink
Дата15 сентября 2020
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе DNW - 23 января 2020
ПродавецDNW
Дата23 января 2020
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Auction World - 20 января 2020
ПродавецAuction World
Дата20 января 2020
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 13 января 2020
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 13 января 2020
ПродавецHeritage
Дата13 января 2020
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Künker - 10 октября 2019
ПродавецKünker
Дата10 октября 2019
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - 26 сентября 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата26 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - 26 сентября 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата26 сентября 2019
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит золотая монета Якова I роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" составляет 32000 USD. В монете содержится 12,4375 гр чистого золота, поэтому ниже 1907,52 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск"?

Информация о текущей стоимости британской монеты роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск"?

Для продажи роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

