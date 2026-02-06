Роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" (Великобритания, Яков I)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,995)
- Вес12,5 гр
- Чистого золота (0,3999 oz) 12,4375 гр
- Диаметр38 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- НоминалРоуз Риал
- Годбез года (1619-1625)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты роуз Риал без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1566 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 100000 CHF. Торги состоялись 9 декабря 2024.
Сколько стоит золотая монета Якова I роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" составляет 32000 USD. В монете содержится 12,4375 гр чистого золота, поэтому ниже 1907,52 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск"?
Информация о текущей стоимости британской монеты роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск"?
Для продажи роуз Риал без года (1619-1625) "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.