Лавр без года (1619-1625) "Пятый бюст" (Великобритания, Яков I)

Сколько стоит золотая монета Якова I лавр без года (1619-1625) "Пятый бюст"? По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты лавр без года (1619-1625) "Пятый бюст" составляет 7300 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1265,48 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене лавр без года (1619-1625) "Пятый бюст"? Информация о текущей стоимости британской монеты лавр без года (1619-1625) "Пятый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.