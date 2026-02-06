flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Лавр без года (1619-1625) "Пятый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - Лавр без года (1619-1625) "Пятый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Лавр без года (1619-1625) "Пятый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9 гр
  • Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
  • Диаметр35 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалЛавр
  • Годбез года (1619-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:7300 USD
График аукционных продаж Лавр без года (1619-1625) "Пятый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты лавр без года (1619-1625) года "Пятый бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1049 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 7500 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.

Сохранность
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Пятый бюст" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
8462 $
Цена в валюте аукциона 7500 CHF
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
ПродавецSpink
Дата7 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Якова I лавр без года (1619-1625) "Пятый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты лавр без года (1619-1625) "Пятый бюст" составляет 7300 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1265,48 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене лавр без года (1619-1625) "Пятый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты лавр без года (1619-1625) "Пятый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету лавр без года (1619-1625) "Пятый бюст"?

Для продажи лавр без года (1619-1625) "Пятый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

