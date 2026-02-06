flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9 гр
  • Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
  • Диаметр35 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалЛавр
  • Годбез года (1619-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:4500 USD
График аукционных продаж Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (287)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты лавр без года (1619-1625) года "Четвёртый бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 30220 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16800 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе St James’s - 14 января 2026
ПродавецSt James’s
Дата14 января 2026
СохранностьAU58 NGC
Цена
7600 $
Цена в валюте аукциона 7600 USD
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе St James’s - 14 января 2026
ПродавецSt James’s
Дата14 января 2026
СохранностьMS61 NGC
Цена
6000 $
Цена в валюте аукциона 6000 USD
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 10 декабря 2025
ПродавецSpink
Дата10 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 декабря 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе The Coinery - 23 ноября 2025
ПродавецThe Coinery
Дата23 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Cambi Aste - 13 ноября 2025
ПродавецCambi Aste
Дата13 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Constantin Coins - 7 ноября 2025
ПродавецConstantin Coins
Дата7 ноября 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 31 октября 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата31 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 31 октября 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата31 октября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе V. GADOURY - 4 октября 2025
ПродавецV. GADOURY
Дата4 октября 2025
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 8 сентября 2025
ПродавецHeritage
Дата8 сентября 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 26 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата26 августа 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 8 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата8 июня 2025
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Roschberg Mynthandel AS - 26 апреля 2025
ПродавецRoschberg Mynthandel AS
Дата26 апреля 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе CNG - 19 февраля 2025
ПродавецCNG
Дата19 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 22 января 2025
ПродавецHeritage
Дата22 января 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Где купить?
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе NOONANS - 4 марта 2026
ПродавецNOONANS
Дата4 марта 2026
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Якова I лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" составляет 4500 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1265,48 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст"?

Для продажи лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
