Лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" (Великобритания, Яков I)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес9 гр
- Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
- Диаметр35 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- НоминалЛавр
- Годбез года (1619-1625)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты лавр без года (1619-1625) года "Четвёртый бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 30220 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16800 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сколько стоит золотая монета Якова I лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" составляет 4500 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1265,48 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст"?
Информация о текущей стоимости британской монеты лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст"?
Для продажи лавр без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.