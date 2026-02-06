flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9 гр
  • Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
  • Диаметр36 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалЛавр
  • Годбез года (1619-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:3200 USD
График аукционных продаж Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты лавр без года (1619-1625) года "Третий бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 30161 проданному на аукционе Heritage Auctions за 38400 USD. Торги состоялись 5 августа 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе NOONANS - 9 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата9 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
1626 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 8 сентября 2025
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 8 сентября 2025
ПродавецHeritage
Дата8 сентября 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
3720 $
Цена в валюте аукциона 3720 USD
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 29 августа 2025
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 29 августа 2025
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе Spink - 9 января 2025
ПродавецSpink
Дата9 января 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьAU53 PCGS
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
ПродавецHeritage
Дата18 февраля 2024
СохранностьXF45 NGC
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
ПродавецHeritage
Дата18 февраля 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе Goldberg - 21 июня 2023
ПродавецGoldberg
Дата21 июня 2023
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе Nihon - 11 июня 2023
ПродавецNihon
Дата11 июня 2023
СохранностьAU50 NGC
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе NOONANS - 5 апреля 2023
ПродавецNOONANS
Дата5 апреля 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 31 марта 2023
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата31 марта 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
ПродавецSpink
Дата7 октября 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
ПродавецSpink
Дата7 октября 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
ПродавецSpink
Дата7 октября 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 19 января 2022
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 19 января 2022
ПродавецHeritage
Дата19 января 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Якова I лавр без года (1619-1625) "Третий бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" составляет 3200 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1265,48 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене лавр без года (1619-1625) "Третий бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету лавр без года (1619-1625) "Третий бюст"?

Для продажи лавр без года (1619-1625) "Третий бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

