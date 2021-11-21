Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" (Великобритания, Яков I)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес9 гр
- Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
- Диаметр36 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- НоминалЛавр
- Годбез года (1619-1625)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты лавр без года (1619-1625) года "Второй бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 593 проданному на аукционе SINCONA AG за 13000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сколько стоит золотая монета Якова I лавр без года (1619-1625) "Второй бюст"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" составляет 4500 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1265,48 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене лавр без года (1619-1625) "Второй бюст"?
Информация о текущей стоимости британской монеты лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету лавр без года (1619-1625) "Второй бюст"?
Для продажи лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.