flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9 гр
  • Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
  • Диаметр36 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалЛавр
  • Годбез года (1619-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:4500 USD
График аукционных продаж Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты лавр без года (1619-1625) года "Второй бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 593 проданному на аукционе SINCONA AG за 13000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе TimeLine Auctions - 11 декабря 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
5623 $
Цена в валюте аукциона 4200 GBP
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Cambi Aste - 13 ноября 2025
ПродавецCambi Aste
Дата13 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
2898 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 26 августа 2025
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 26 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата26 августа 2025
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 8 июня 2025
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 8 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата8 июня 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 25 марта 2025
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата25 марта 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 13 января 2025
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Oslo Myntgalleri - 24 ноября 2024
ПродавецOslo Myntgalleri
Дата24 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Spink - 31 июля 2024
ПродавецSpink
Дата31 июля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 18 октября 2023
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата18 октября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе CNG - 20 сентября 2023
ПродавецCNG
Дата20 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе CNG - 24 мая 2023
ПродавецCNG
Дата24 мая 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе NOONANS - 5 апреля 2023
ПродавецNOONANS
Дата5 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Aureo & Calicó - 16 марта 2023
ПродавецAureo & Calicó
Дата16 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 15 января 2023
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 15 января 2023
ПродавецStack's
Дата15 января 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе London Coins - 4 декабря 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Busso Peus - 3 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата3 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Spink - 18 октября 2022
ПродавецSpink
Дата18 октября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
ПродавецSpink
Дата7 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
Великобритания Лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Spink - 7 октября 2022
ПродавецSpink
Дата7 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Якова I лавр без года (1619-1625) "Второй бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" составляет 4500 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1265,48 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене лавр без года (1619-1625) "Второй бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету лавр без года (1619-1625) "Второй бюст"?

Для продажи лавр без года (1619-1625) "Второй бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Якова IМонеты Великобритании 1619 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом ЛаврНумизматические аукционы