Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск". Отверстие (Великобритания, Яков I)
Разновидность: Отверстие
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,995)
- Вес5 гр
- Чистого золота (0,1599 oz) 4,975 гр
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- НоминалЭнджел
- Годбез года (1619-1625)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты энджел без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Отверстие. Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Spink за 3600 GBP. Торги состоялись 8 октября 2003.
Сколько стоит золотая монета Якова I энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск", разновидность - отверстие?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск", разновидность - отверстие, составляет 810 USD. В монете содержится 4,975 гр чистого золота, поэтому ниже 762,72 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск", вариант - отверстие?
Информация о текущей стоимости британской монеты энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск", вариант - отверстие, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск". Отверстие?
Для продажи энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.