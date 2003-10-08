flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск". Отверстие (Великобритания, Яков I)

Разновидность: Отверстие

Аверс монеты - Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" Отверстие - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" Отверстие - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,995)
  • Вес5 гр
  • Чистого золота (0,1599 oz) 4,975 гр

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалЭнджел
  • Годбез года (1619-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:810 USD
График аукционных продаж Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" Отверстие - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (5)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты энджел без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Отверстие. Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Spink за 3600 GBP. Торги состоялись 8 октября 2003.

Сохранность
Великобритания Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 сентября 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
1623 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Великобритания Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 22 сентября 2014
ПродавецSpink
Дата22 сентября 2014
СохранностьF
Цена
Великобритания Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 24 апреля 2009
Великобритания Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 24 апреля 2009
ПродавецStack's
Дата24 апреля 2009
СохранностьVF
Цена
2875 $
Цена в валюте аукциона 2875 USD
Великобритания Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 мая 2008
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 мая 2008
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 8 октября 2003
ПродавецSpink
Дата8 октября 2003
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит золотая монета Якова I энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск", разновидность - отверстие?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск", разновидность - отверстие, составляет 810 USD. В монете содержится 4,975 гр чистого золота, поэтому ниже 762,72 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск", вариант - отверстие?

Информация о текущей стоимости британской монеты энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск", вариант - отверстие, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск". Отверстие?

Для продажи энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

