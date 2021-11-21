Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" (Великобритания, Яков I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,995)
- Вес5 гр
- Чистого золота (0,1599 oz) 4,975 гр
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- НоминалЭнджел
- Годбез года (1619-1625)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты энджел без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 592 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сколько стоит золотая монета Якова I энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" составляет 6700 USD. В монете содержится 4,975 гр чистого золота, поэтому ниже 762,72 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск"?
Информация о текущей стоимости британской монеты энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск"?
Для продажи энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.