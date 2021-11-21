flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,995)
  • Вес5 гр
  • Чистого золота (0,1599 oz) 4,975 гр

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалЭнджел
  • Годбез года (1619-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:6700 USD
График аукционных продаж Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (8)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты энджел без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 592 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
3808 $
Цена в валюте аукциона 3800 CHF
Великобритания Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьAU58 NGC
Цена
18309 $
Цена в валюте аукциона 17000 CHF
Великобритания Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 24 сентября 2019
Великобритания Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 24 сентября 2019
ПродавецSpink
Дата24 сентября 2019
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе DNW - 15 ноября 2018
ПродавецDNW
Дата15 ноября 2018
СохранностьAU53 PCGS
Цена
Великобритания Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе London Coins - 5 марта 2017
ПродавецLondon Coins
Дата5 марта 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 4 января 2016
Великобритания Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 4 января 2016
ПродавецHeritage
Дата4 января 2016
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 27 сентября 2012
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата27 сентября 2012
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Künker - 29 сентября 2004
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2004
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Якова I энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" составляет 6700 USD. В монете содержится 4,975 гр чистого золота, поэтому ниже 762,72 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск"?

Информация о текущей стоимости британской монеты энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск"?

Для продажи энджел без года (1619-1625) "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Якова IМонеты Великобритании 1619 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом ЭнджелНумизматические аукционы