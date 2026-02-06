1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" (Великобритания, Яков I)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес2,25 гр
- Чистого золота (0,0663 oz) 2,0633 гр
- Диаметр20 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал1/4 лавра
- Годбез года (1619-1625)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/4 лавра без года (1619-1625) года "Четвёртый бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 21069 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 18 февраля 2024.
Сколько стоит золотая монета Якова I 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" составляет 1200 USD. В монете содержится 2,0633 гр чистого золота, поэтому ниже 316,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст"?
Для продажи 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.