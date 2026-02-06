flag
Великобритания Период: 1559-1952

1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес2,25 гр
  • Чистого золота (0,0663 oz) 2,0633 гр
  • Диаметр20 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1/4 лавра
  • Годбез года (1619-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1200 USD
График аукционных продаж 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (95)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/4 лавра без года (1619-1625) года "Четвёртый бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 21069 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 18 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 10 декабря 2025
ПродавецSpink
Дата10 декабря 2025
СохранностьF
Цена
798 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе The Coinery - 23 ноября 2025
ПродавецThe Coinery
Дата23 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
628 $
Цена в валюте аукциона 480 GBP
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе HARMERS - 29 сентября 2025
ПродавецHARMERS
Дата29 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 8 июня 2025
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 8 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата8 июня 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 19 января 2025
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьXF45 NGC
Цена
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 26 сентября 2024
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
ПродавецHeritage
Дата18 февраля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Auction World - 28 января 2024
ПродавецAuction World
Дата28 января 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе CNG - 20 сентября 2023
ПродавецCNG
Дата20 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе CNG - 2 августа 2023
ПродавецCNG
Дата2 августа 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 19 января 2023
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 19 января 2023
ПродавецStack's
Дата19 января 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе NOONANS - 16 ноября 2022
ПродавецNOONANS
Дата16 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 25 августа 2022
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 25 августа 2022
ПродавецStack's
Дата25 августа 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 12 июля 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата12 июля 2022
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе SINCONA - 19 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата19 мая 2022
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе CNG - 12 мая 2022
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе CNG - 12 мая 2022
ПродавецCNG
Дата12 мая 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Auction World - 16 января 2022
ПродавецAuction World
Дата16 января 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Где купить?
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" на аукционе Morton & Eden - 25 февраля 2026
ПродавецMorton & Eden
Дата25 февраля 2026
СохранностьAU
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Якова I 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" составляет 1200 USD. В монете содержится 2,0633 гр чистого золота, поэтому ниже 316,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст"?

Для продажи 1/4 лавра без года (1619-1625) "Четвёртый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

