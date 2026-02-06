1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" (Великобритания, Яков I)
Фотография: Sovereign Rarities Ltd
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес2,25 гр
- Чистого золота (0,0663 oz) 2,0633 гр
- Диаметр20 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал1/4 лавра
- Годбез года (1619-1625)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/4 лавра без года (1619-1625) года "Второй бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 22067 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5280 USD. Торги состоялись 8 сентября 2025.
Сколько стоит золотая монета Якова I 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" составляет 1500 USD. В монете содержится 2,0633 гр чистого золота, поэтому ниже 316,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст"?
Для продажи 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.