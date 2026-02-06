flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес2,25 гр
  • Чистого золота (0,0663 oz) 2,0633 гр
  • Диаметр20 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1/4 лавра
  • Годбез года (1619-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:1500 USD
График аукционных продаж 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (107)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/4 лавра без года (1619-1625) года "Второй бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 22067 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5280 USD. Торги состоялись 8 сентября 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Spink - 10 декабря 2025
ПродавецSpink
Дата10 декабря 2025
СохранностьF
Цена
665 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Auction World - 19 октября 2025
ПродавецAuction World
Дата19 октября 2025
СохранностьXF40 NGC
Цена
930 $
Цена в валюте аукциона 140000 JPY
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе CNG - 23 сентября 2025
ПродавецCNG
Дата23 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Sovereign Rarities - 23 сентября 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата23 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Sovereign Rarities - 23 сентября 2025
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Sovereign Rarities - 23 сентября 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата23 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 8 сентября 2025
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Heritage - 8 сентября 2025
ПродавецHeritage
Дата8 сентября 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Status International - 6 июня 2025
ПродавецStatus International
Дата6 июня 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе NOONANS - 8 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата8 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе NOONANS - 6 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата6 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Spink - 19 января 2025
ПродавецSpink
Дата19 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Sovereign Rarities - 19 ноября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата19 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе V. GADOURY - 26 октября 2024
ПродавецV. GADOURY
Дата26 октября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе NOONANS - 19 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата19 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе NOONANS - 19 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата19 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе NOONANS - 27 июня 2024
ПродавецNOONANS
Дата27 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Status International - 7 июня 2024
ПродавецStatus International
Дата7 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Spink - 27 января 2024
ПродавецSpink
Дата27 января 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Spink - 27 января 2024
ПродавецSpink
Дата27 января 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Oslo Myntgalleri - 26 ноября 2023
ПродавецOslo Myntgalleri
Дата26 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" на аукционе Bruun Rasmussen - 7 ноября 2023
ПродавецBruun Rasmussen
Дата7 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Якова I 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" составляет 1500 USD. В монете содержится 2,0633 гр чистого золота, поэтому ниже 316,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст"?

Для продажи 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Якова IМонеты Великобритании 1619 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом 1/4 лавраНумизматические аукционы