1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" (Великобритания, Яков I)

Сколько стоит золотая монета Якова I 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст"? По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" составляет 1500 USD. В монете содержится 2,0633 гр чистого золота, поэтому ниже 316,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст"? Информация о текущей стоимости британской монеты 1/4 лавра без года (1619-1625) "Второй бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.