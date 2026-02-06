flag
1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес4,5 гр
  • Чистого золота (0,1327 oz) 4,1265 гр
  • Диаметр28 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1/2 лавра
  • Годбез года (1619-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2700 USD
График аукционных продаж 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (127)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 лавра без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 25069 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10200 USD. Торги состоялись 26 августа 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе New York Sale - 15 января 2026
ПродавецNew York Sale
Дата15 января 2026
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
2100 $
Цена в валюте аукциона 2100 USD
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 декабря 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 декабря 2025
СохранностьVF
Цена
1266 $
Цена в валюте аукциона 950 GBP
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьF
Цена
Цена
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 26 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата26 августа 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
Цена
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 июля 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 июля 2025
СохранностьVF
Цена
Цена
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 8 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата8 июня 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
Цена
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе NOONANS - 6 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата6 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Цена
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе NOONANS - 6 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата6 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Цена
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе NOONANS - 6 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата6 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Цена
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Klondike Auction - 9 февраля 2025
ПродавецKlondike Auction
Дата9 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
Цена
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьVF
Цена
Цена
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 9 января 2025
ПродавецSpink
Дата9 января 2025
СохранностьVF
Цена
Цена
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Цена
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Цена
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Цена
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 июля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе NOONANS - 27 июня 2024
ПродавецNOONANS
Дата27 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Цена
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 7 марта 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата7 марта 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 18 февраля 2024
ПродавецHeritage
Дата18 февраля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Цена
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Bruun Rasmussen - 4 февраля 2024
ПродавецBruun Rasmussen
Дата4 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
Цена
Сколько стоит золотая монета Якова I 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" составляет 2700 USD. В монете содержится 4,1265 гр чистого золота, поэтому ниже 632,98 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск"?

Для продажи 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

