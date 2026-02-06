1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" (Великобритания, Яков I)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес4,5 гр
- Чистого золота (0,1327 oz) 4,1265 гр
- Диаметр28 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- Номинал1/2 лавра
- Годбез года (1619-1625)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 лавра без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 25069 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10200 USD. Торги состоялись 26 августа 2025.
Сколько стоит золотая монета Якова I 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" составляет 2700 USD. В монете содержится 4,1265 гр чистого золота, поэтому ниже 632,98 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск"?
Для продажи 1/2 лавра без года (1619-1625) "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.