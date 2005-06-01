flag
ВеликобританияПериод:1559-1952 1559-1952

1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес4,5 гр
  • Чистого золота (0,1327 oz) 4,1265 гр
  • Диаметр28 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • Номинал1/2 лавра
  • Годбез года (1619-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:1600 USD
График аукционных продаж 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 лавра без года (1619-1625) года "Первый бюст". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 301 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 6900 USD. Торги состоялись 26 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Rumnicoin - 11 декабря 2025
ПродавецRumnicoin
Дата11 декабря 2025
СохранностьXF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 80 GBP
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе St James’s - 24 сентября 2025
ПродавецSt James’s
Дата24 сентября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
1893 $
Цена в валюте аукциона 1400 GBP
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе NOONANS - 5 апреля 2023
ПродавецNOONANS
Дата5 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Bruun Rasmussen - 6 ноября 2018
ПродавецBruun Rasmussen
Дата6 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Morton & Eden - 8 декабря 2017
ПродавецMorton & Eden
Дата8 декабря 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе DNW - 9 июня 2016
ПродавецDNW
Дата9 июня 2016
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Spink - 22 марта 2016
ПродавецSpink
Дата22 марта 2016
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Spink - 22 сентября 2014
ПродавецSpink
Дата22 сентября 2014
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Spink - 25 июня 2014
ПродавецSpink
Дата25 июня 2014
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Künker - 15 марта 2013
ПродавецKünker
Дата15 марта 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Baldwin's of St. James's - 18 ноября 2011
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата18 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Heritage - 13 января 2009
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Heritage - 13 января 2009
ПродавецHeritage
Дата13 января 2009
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Goldberg - 26 мая 2008
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Goldberg - 26 мая 2008
ПродавецGoldberg
Дата26 мая 2008
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Goldberg - 30 мая 2007
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Goldberg - 30 мая 2007
ПродавецGoldberg
Дата30 мая 2007
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Goldberg - 1 июня 2005
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Goldberg - 1 июня 2005
ПродавецGoldberg
Дата1 июня 2005
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" на аукционе Teutoburger - 14 марта 2026
ПродавецTeutoburger
Дата14 марта 2026
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Якова I 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" составляет 1600 USD. В монете содержится 4,1265 гр чистого золота, поэтому ниже 632,98 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст"?

Для продажи 1/2 лавра без года (1619-1625) "Первый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Якова IМонеты Великобритании 1619 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом 1/2 лавраНумизматические аукционы