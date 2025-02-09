Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1940 года "Тип 1937-1946" (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,913,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1940
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1940 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 750 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
988 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Где продать?
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