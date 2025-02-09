flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1 шиллинг 1940 года "Тип 1937-1946" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1940 года "Тип 1937-1946" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1 шиллинг 1940 года "Тип 1937-1946" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,913,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1940
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1940 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 750 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (10)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Karamitsos (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Russiancoin (1)
Великобритания 1 шиллинг 1940 на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1940 на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1940 на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1940 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1940 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1940 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1940 на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1940 на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1940 на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1940 на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1940 на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1940 на аукционе BAC - March 17, 2021
Продавец BAC
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1940 на аукционе BAC - June 4, 2019
Продавец BAC
Дата 4 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1940 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
988 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1940 на аукционе Karamitsos - May 10, 2014
Продавец Karamitsos
Дата 10 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1940 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 477
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга VI Монеты Великобритании 1940 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1 шиллинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 9 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 10 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть