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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1 шиллинг 1940 года HP "Тип 1937-1946" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1940 года HP "Тип 1937-1946" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1 шиллинг 1940 года HP "Тип 1937-1946" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,099,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1940
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1940 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 895 проданному на аукционе BAC Numismatics за 34 EUR. Торги состоялись 28 мая 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (6)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (1)
Великобритания 1 шиллинг 1940 HP на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1940 HP на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1940 HP на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1940 HP на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Великобритания 1 шиллинг 1940 HP на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1940 HP на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1940 HP на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1940 HP на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
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