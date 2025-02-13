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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 кроны (Полукрона) 1940 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1940 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1940 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,2273 oz) 7,07 гр
  • Диаметр 32,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,948,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1940
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1940 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 29819 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1998 USD. Торги состоялись 3 января 2016.

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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 44 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1940 HP на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1940 HP на аукционе Katz - June 11, 2023
Продавец Katz
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1940 HP на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1940 HP на аукционе Coin Cabinet - February 20, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1940 HP на аукционе Numisbalt - February 19, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 19 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1940 HP на аукционе Coin Cabinet - January 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1940 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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