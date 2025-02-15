flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1 шиллинг 1949 года HP "Тип 1949-1952" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1949 года HP "Тип 1949-1952" - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1 шиллинг 1949 года HP "Тип 1949-1952" - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,65 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,328,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1949
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1949 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 51110 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 15 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Heritage (2)
  • Russiancoin (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Stack's (1)
Великобритания 1 шиллинг 1949 HP на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Великобритания 1 шиллинг 1949 HP на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1140 USD
Великобритания 1 шиллинг 1949 HP на аукционе Stack's - August 16, 2023
Великобритания 1 шиллинг 1949 HP на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1949 HP на аукционе Solidus Numismatik - March 9, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 9 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1949 HP на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1949 HP на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 477
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга VI Монеты Великобритании 1949 года Все британские монеты британские медно-никелевые монеты британские монеты номиналом 1 шиллинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 9 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть