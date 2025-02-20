Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Флорин (2 шиллинга) 1949 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 11,31 гр
- Диаметр 28,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 28,615,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1949
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1949 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3941 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2820 USD. Торги состоялись 31 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Где продать?
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