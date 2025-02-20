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Флорин (2 шиллинга) 1949 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1949 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1949 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 11,31 гр
  • Диаметр 28,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 28,615,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1949
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1949 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3941 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2820 USD. Торги состоялись 31 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1949 HP на аукционе Stack's - August 16, 2023
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1949 HP на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1949 HP на аукционе Spink - January 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 января 2022
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1949 HP на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1949 HP на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1949 HP на аукционе Goldberg - June 2, 2015
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1949 HP на аукционе Goldberg - June 2, 2015
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2015
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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