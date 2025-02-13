Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1940 года HP "Тип 1937-1948" (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 6,8 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,636,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 3 пенса
- Год 1940
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1940 года со знаком HP. Это латунная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 62136 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15 USD. Торги состоялись 9 августа 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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