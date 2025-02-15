Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 пенни 1949 года HP (Великобритания, Георг VI)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1949 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 51116 проданному на аукционе Stack's Bowers за 900 USD. Торги состоялись 15 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Goldberg (1)
- Heritage (2)
- Heritage Eur (2)
- Stack's (1)
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность PF65 RD PCGS
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1/2 пенни 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск