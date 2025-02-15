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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 пенни 1949 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1949 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1/2 пенни 1949 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,744,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1949
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1949 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 51116 проданному на аукционе Stack's Bowers за 900 USD. Торги состоялись 15 августа 2023.

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Великобритания 1/2 пенни 1949 HP на аукционе Stack's - August 16, 2023
Великобритания 1/2 пенни 1949 HP на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность PF65 RD PCGS
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Великобритания 1/2 пенни 1949 HP на аукционе Heritage Eur - November 28, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1949 HP на аукционе Heritage Eur - May 23, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1949 HP на аукционе Heritage - June 5, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1949 HP на аукционе Heritage - June 5, 2012
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1949 HP на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1/2 пенни 1949 HP на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1949 HP на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1/2 пенни 1949 HP на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

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