Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пенни 1825 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 8,712
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Пенни
- Год 1825
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1825 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 990 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 160 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
- VL Nummus (1)
Где продать?
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