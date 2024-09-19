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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пенни 1824 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Пенни 1824 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Пенни 1824 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 9,504

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Пенни
  • Год 1824
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1824 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе MS67 за 17000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Aureo & Calicó (1)
  • MS67 (2)
  • Naumann (1)
  • Nihon (1)
  • Numismatica Ranieri (1)
Великобритания Пенни 1824 "Монди" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Великобритания Пенни 1824 "Монди" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 14500 RUB
Великобритания Пенни 1824 "Монди" на аукционе Numismatica Ranieri - September 11, 2022
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 11 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1824 "Монди" на аукционе Naumann - March 6, 2022
Продавец Naumann
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1824 "Монди" на аукционе Nihon - December 15, 2019
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность PL63 PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1824 "Монди" на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1824 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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