Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пенни 1824 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 9,504
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Пенни
- Год 1824
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1824 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе MS67 за 17000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Aureo & Calicó (1)
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- Naumann (1)
- Nihon (1)
- Numismatica Ranieri (1)
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 14500 RUB
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 11 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Naumann
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность PL63 PCGS
Цена
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Где продать?
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