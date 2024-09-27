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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

6 пенсов 1825 года BP (Великобритания, Георг IV)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 483,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1825
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (161)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1825 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21829 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1783 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1825 BP на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Великобритания 6 пенсов 1825 BP на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Великобритания 6 пенсов 1825 BP на аукционе Tennants Auctioneers - February 14, 2024
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1825 BP на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1825 BP на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1825 BP на аукционе NOONANS - October 3, 2023
Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1825 BP на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1825 BP на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1825 BP на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1825 BP на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1825 BP на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1825 BP на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 28, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1825 BP на аукционе Baldwin's - March 9, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1825 BP на аукционе Stack's - March 1, 2023
Великобритания 6 пенсов 1825 BP на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1825 BP на аукционе Sovereign Rarities - February 14, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 14 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1825 BP на аукционе Heritage - February 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1825 BP на аукционе Stack's - January 19, 2023
Великобритания 6 пенсов 1825 BP на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1825 BP на аукционе Stack's - January 19, 2023
Великобритания 6 пенсов 1825 BP на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1825 BP на аукционе Heritage - January 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1825 BP на аукционе Spink - January 8, 2023
Великобритания 6 пенсов 1825 BP на аукционе Spink - January 8, 2023
Продавец Spink
Дата 8 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Великобритания 6 пенсов 1825 BP на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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