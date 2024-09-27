Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
6 пенсов 1825 года BP (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 483,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 6 пенсов
- Год 1825
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (161)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1825 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21829 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1783 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 14 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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