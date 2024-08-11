Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
4 пенса (1 Грот) 1825 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 2,376
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1825
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1825 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 311 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 320 GBP. Торги состоялись 11 февраля 2015.
Сохранность
- Все фирмы
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
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