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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

3 пенса 1825 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 3 пенса 1825 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 3 пенса 1825 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16,3 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 3,432

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1825
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1825 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 671 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 170 GBP. Торги состоялись 12 февраля 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • DNW (2)
  • Pesek Auctions (1)
Великобритания 3 пенса 1825 "Монди" на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 3 пенса 1825 "Монди" на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Великобритания 3 пенса 1825 "Монди" на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 3 пенса 1825 "Монди" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1825 "Монди" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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