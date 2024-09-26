Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
3 пенса 1825 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16,3 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 3,432
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 3 пенса
- Год 1825
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1825 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 671 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 170 GBP. Торги состоялись 12 февраля 2020.
Сохранность
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