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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

3 пенса 1824 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 3 пенса 1824 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 3 пенса 1824 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16,3 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 2,112

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1824
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1824 года "Монди". Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 62422 проданному на аукционе Heritage Auctions за 180 USD. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1824 "Монди" на аукционе Heritage - May 13, 2021
Великобритания 3 пенса 1824 "Монди" на аукционе Heritage - May 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 мая 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Великобритания 3 пенса 1824 "Монди" на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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