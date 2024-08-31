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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

2 пенса 1825 года "Монди" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 2 пенса 1825 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 2 пенса 1825 года "Монди" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 3,960

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1825
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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