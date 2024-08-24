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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1 крона 1825 года. Позолоченная медь (Великобритания, Георг IV)

Разновидность: Позолоченная медь

Аверс монеты - 1 крона 1825 года Позолоченная медь - цена монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 1 крона 1825 года Позолоченная медь - цена монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1 крона
  • Год 1825
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1825 года. Позолоченная медь. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1488 проданному на аукционе Auction World за 4500000 JPY. Торги состоялись 16 июля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1825 на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1825 на аукционе Baldwin's of St. James's - January 13, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 13 января 2019
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
40000 $
Цена в валюте аукциона 40000 USD

Где продать?

Для продажи 1 крона 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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