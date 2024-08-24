Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1 крона 1825 года. Позолоченная медь (Великобритания, Георг IV)
Разновидность: Позолоченная медь
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Медь
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1 крона
- Год 1825
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1825 года. Позолоченная медь. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1488 проданному на аукционе Auction World за 4500000 JPY. Торги состоялись 16 июля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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