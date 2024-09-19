Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1 крона 1825 года (Великобритания, Георг IV)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1 крона
- Год 1825
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1825 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3067 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 35000 GBP. Торги состоялись 22 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
25987 $
Цена в валюте аукциона 3600000 JPY
Продавец Sovereign Rarities
Дата 14 марта 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
37844 $
Цена в валюте аукциона 29000 GBP
Продавец New York Sale
Дата 15 января 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2014
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2013
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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