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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробный 1 шиллинг 1824 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Пробный 1 шиллинг 1824 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Пробный 1 шиллинг 1824 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1824
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробный 1 шиллинг 1824 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2596 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 5175 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1824 (Пробный) на аукционе Spink - September 23, 2008
Продавец Spink
Дата 23 сентября 2008
Сохранность XF
Цена
2969 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1824 (Пробный) на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Великобритания 1 шиллинг 1824 (Пробный) на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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