Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пробный 1 шиллинг 1824 года (Великобритания, Георг IV)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1824
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробный 1 шиллинг 1824 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2596 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 5175 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Goldberg (1)
- Spink (1)
Где продать?
Для продажи 1 шиллинг 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск