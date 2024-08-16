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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробный 1 шиллинг 1825 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Пробный 1 шиллинг 1825 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Пробный 1 шиллинг 1825 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Spink

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,64 гр
  • Чистого серебра (0,1677 oz) 5,217 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1825
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробный 1 шиллинг 1825 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 674 проданному на аукционе Taisei Coins Company за 3950000 JPY. Торги состоялись 15 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
Великобритания 1 шиллинг 1825 (Пробный) на аукционе Sovereign Rarities - September 20, 2022
Продавец Sovereign Rarities
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2173 $
Цена в валюте аукциона 1900 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1825 (Пробный) на аукционе Spink - January 16, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1825 (Пробный) на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность PF62 NGC
Цена
4086 $
Цена в валюте аукциона 3000 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1825 (Пробный) на аукционе New York Sale - January 14, 2021
Продавец New York Sale
Дата 14 января 2021
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1825 (Пробный) на аукционе DNW - December 5, 2019
Продавец DNW
Дата 5 декабря 2019
Сохранность PF62 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1825 (Пробный) на аукционе Sovereign Rarities - September 24, 2019
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2019
Сохранность PF62 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1825 (Пробный) на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность PF62 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1825 (Пробный) на аукционе New York Sale - January 10, 2018
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2018
Сохранность PF62 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1825 (Пробный) на аукционе Goldberg - May 26, 2009
Великобритания 1 шиллинг 1825 (Пробный) на аукционе Goldberg - May 26, 2009
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2009
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1825 (Пробный) на аукционе Heritage - January 13, 2009
Великобритания 1 шиллинг 1825 (Пробный) на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность PF66 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1825 (Пробный) на аукционе Heritage - January 7, 2008
Великобритания 1 шиллинг 1825 (Пробный) на аукционе Heritage - January 7, 2008
Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность PF66 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1825 (Пробный) на аукционе Baldwin's - May 1, 2006
Продавец Baldwin's
Дата 1 мая 2006
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1825 (Пробный) на аукционе Heritage - January 9, 2006
Великобритания 1 шиллинг 1825 (Пробный) на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность PF66 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1825 (Пробный) на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Великобритания 1 шиллинг 1825 (Пробный) на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность PF66 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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