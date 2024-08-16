Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пробный 1 шиллинг 1825 года (Великобритания, Георг IV)
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробный 1 шиллинг 1825 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 674 проданному на аукционе Taisei Coins Company за 3950000 JPY. Торги состоялись 15 ноября 2020.
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2173 $
Цена в валюте аукциона 1900 GBP
Продавец New York Sale
Дата 14 января 2021
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2009
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Где продать?
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