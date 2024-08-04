Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1824 года. Медь (Великобритания, Георг IV)
Разновидность: Медь
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,07 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1824
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1824 года. Медь. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30776 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4410 USD. Торги состоялись 12 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
4312 $
Цена в валюте аукциона 3400 GBP
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
4410 $
Цена в валюте аукциона 4410 USD
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2006
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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