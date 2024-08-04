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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1824 года. Медь (Великобритания, Георг IV)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1824 года Медь - цена монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1824 года Медь - цена монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,07 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1824
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1824 года. Медь. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30776 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4410 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе St James’s - February 28, 2024
Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
4312 $
Цена в валюте аукциона 3400 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Heritage - January 13, 2020
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
4410 $
Цена в валюте аукциона 4410 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе London Coins - December 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Stack's - August 16, 2018
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Spink - March 26, 2018
Продавец Spink
Дата 26 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Heritage - September 11, 2012
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Baldwin's - September 22, 2008
Продавец Baldwin's
Дата 22 сентября 2008
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Heritage - September 15, 2006
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Heritage - September 15, 2006
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2006
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Spink - November 30, 2005
Продавец Spink
Дата 30 ноября 2005
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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