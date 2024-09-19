Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1824 года (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,01 гр
- Чистого серебра (0,4166 oz) 12,9593 гр
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1824
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1824 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 621 проданному на аукционе Spink UK за 3000 GBP. Торги состоялись 30 ноября 2005.
Сохранность
- Все фирмы
- Baldwin's (1)
- Spink (1)
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