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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1824 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1824 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1824 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,01 гр
  • Чистого серебра (0,4166 oz) 12,9593 гр
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1824
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1824 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 621 проданному на аукционе Spink UK за 3000 GBP. Торги состоялись 30 ноября 2005.

Сохранность
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  • Spink (1)
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Baldwin's - September 22, 2008
Продавец Baldwin's
Дата 22 сентября 2008
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Spink - November 30, 2005
Продавец Spink
Дата 30 ноября 2005
Сохранность AU
Цена
5174 $
Цена в валюте аукциона 3000 GBP

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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