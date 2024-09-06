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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробная 1/2 кроны (Полукрона) без года (1824-1825) "Работы В. Бинфилда". Медь. ESC 2393 (Великобритания, Георг IV)

Разновидность: Медь. ESC 2393

Аверс монеты - Пробная 1/2 кроны (Полукрона) без года (1824-1825) "Работы В. Бинфилда" Медь ESC 2393 - цена монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Пробная 1/2 кроны (Полукрона) без года (1824-1825) "Работы В. Бинфилда" Медь ESC 2393 - цена монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год без года (1824-1825)
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1/2 кроны (Полукрона) без года (1824-1825) года "Работы В. Бинфилда". Медь. ESC 2393. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31631 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7800 USD. Торги состоялись 5 августа 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1824-1825) "Работы В. Бинфилда" (Пробная) на аукционе St James’s - June 28, 2023
Продавец St James’s
Дата 28 июня 2023
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
6627 $
Цена в валюте аукциона 5200 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1824-1825) "Работы В. Бинфилда" (Пробная) на аукционе Heritage - August 7, 2020
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1824-1825) "Работы В. Бинфилда" (Пробная) на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
7800 $
Цена в валюте аукциона 7800 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1824-1825) "Работы В. Бинфилда" (Пробная) на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1824-1825) "Работы В. Бинфилда" (Пробная) на аукционе Baldwin's of St. James's - May 24, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1824-1825) "Работы В. Бинфилда" (Пробная) на аукционе Baldwin's - September 22, 2008
Продавец Baldwin's
Дата 22 сентября 2008
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1824-1825) "Работы В. Бинфилда" (Пробная) на аукционе Spink - November 30, 2005
Продавец Spink
Дата 30 ноября 2005
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1824 "Работы В. Бинфилда" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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