Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пробная 1/2 кроны (Полукрона) без года (1824-1825) "Работы В. Бинфилда". Медь. ESC 2393 (Великобритания, Георг IV)
Разновидность: Медь. ESC 2393
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1/2 кроны (Полукрона) без года (1824-1825) года "Работы В. Бинфилда". Медь. ESC 2393. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31631 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7800 USD. Торги состоялись 5 августа 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 28 июня 2023
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
6627 $
Цена в валюте аукциона 5200 GBP
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
7800 $
Цена в валюте аукциона 7800 USD
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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