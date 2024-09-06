Пробная 1/2 кроны (Полукрона) без года (1824-1825) "Работы В. Бинфилда". Медь. ESC 2393 (Великобритания, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1/2 кроны (Полукрона) без года (1824-1825) года "Работы В. Бинфилда". Медь. ESC 2393. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31631 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7800 USD. Торги состоялись 5 августа 2020.

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