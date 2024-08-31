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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробная 1/2 кроны (Полукрона) без года (1824-1825) "Работы В. Бинфилда". Серебро (Великобритания, Георг IV)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробная 1/2 кроны (Полукрона) без года (1824-1825) "Работы В. Бинфилда" Серебро - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Пробная 1/2 кроны (Полукрона) без года (1824-1825) "Работы В. Бинфилда" Серебро - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год без года (1824-1825)
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1/2 кроны (Полукрона) без года (1824-1825) года "Работы В. Бинфилда". Серебро. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 34237 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15600 USD. Торги состоялись 6 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1824-1825) "Работы В. Бинфилда" (Пробная) на аукционе Heritage - January 7, 2019
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1824-1825) "Работы В. Бинфилда" (Пробная) на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Где продать?

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