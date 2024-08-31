Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пробная 1/2 кроны (Полукрона) без года (1824-1825) "Работы В. Бинфилда". Серебро (Великобритания, Георг IV)
Разновидность: Серебро
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1/2 кроны (Полукрона) без года (1824-1825) года "Работы В. Бинфилда". Серебро. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 34237 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15600 USD. Торги состоялись 6 января 2019.
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