Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1824 года (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1824
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1824 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1143 проданному на аукционе The New York Sale за 24000 USD. Торги состоялись 10 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность PF64 NGC
Цена
9250 $
Цена в валюте аукциона 9250 USD
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 10 января 2018
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 30 ноября 2005
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Spink
Дата 30 ноября 2005
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 30 ноября 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 30 ноября 2005
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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