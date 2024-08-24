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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1824 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1824 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1824 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 14,14 гр
  • Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1824
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1824 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1143 проданному на аукционе The New York Sale за 24000 USD. Торги состоялись 10 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sovereign Rarities (2)
  • Spink (4)
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность PF64 NGC
Цена
9250 $
Цена в валюте аукциона 9250 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе CNG - January 20, 2021
Продавец CNG
Дата 20 января 2021
Сохранность PF64 NGC
Цена
11000 $
Цена в валюте аукциона 11000 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Sovereign Rarities - September 24, 2019
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе New York Sale - January 10, 2018
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2018
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Baldwin's - September 22, 2008
Продавец Baldwin's
Дата 22 сентября 2008
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Baldwin's - September 22, 2008
Продавец Baldwin's
Дата 22 сентября 2008
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Spink - November 30, 2005
Продавец Spink
Дата 30 ноября 2005
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Spink - November 30, 2005
Продавец Spink
Дата 30 ноября 2005
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Spink - November 30, 2005
Продавец Spink
Дата 30 ноября 2005
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Spink - November 30, 2005
Продавец Spink
Дата 30 ноября 2005
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Goldberg - May 26, 2003
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1824 (Пробная) на аукционе Goldberg - May 26, 2003
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2003
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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