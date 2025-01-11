Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 фунта 1824 года (Великобритания, Георг IV)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,9761 гр
- Чистого золота (0,471 oz) 14,6501 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 2 фунта
- Год 1824
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 фунта 1824 года. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (2)
- New York Sale (1)
- SINCONA (2)
- Stack's (1)
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
5010 $
Цена в валюте аукциона 5000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
16961 $
Цена в валюте аукциона 17000 CHF
Продавец New York Sale
Дата 14 января 2021
Сохранность PR63 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 2 фунта 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск