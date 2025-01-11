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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 фунта 1824 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 2 фунта 1824 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 2 фунта 1824 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,9761 гр
  • Чистого золота (0,471 oz) 14,6501 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 2 фунта
  • Год 1824
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 фунта 1824 года. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 фунта 1824 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
5010 $
Цена в валюте аукциона 5000 CHF
Великобритания 2 фунта 1824 на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
16961 $
Цена в валюте аукциона 17000 CHF
Великобритания 2 фунта 1824 на аукционе New York Sale - January 14, 2021
Продавец New York Sale
Дата 14 января 2021
Сохранность PR63 PCGS
Цена
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Великобритания 2 фунта 1824 на аукционе Stack's - June 15, 2011
Великобритания 2 фунта 1824 на аукционе Stack's - June 15, 2011
Продавец Stack's
Дата 15 июня 2011
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1824 на аукционе Heritage - June 2, 2006
Великобритания 2 фунта 1824 на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность PF61 NGC
Цена
Великобритания 2 фунта 1824 на аукционе Heritage - June 4, 2004
Великобритания 2 фунта 1824 на аукционе Heritage - June 4, 2004
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2004
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 фунта 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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