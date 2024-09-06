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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 пенни 1825 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1825 года - цена монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 1/2 пенни 1825 года - цена монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,8 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 215,040

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1825
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1825 года. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32487 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Heritage - October 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
576 $
Цена в валюте аукциона 576 USD
Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 25, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Stack's - January 15, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Heritage - April 27, 2020
Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Stack's - October 23, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Baldwin's of St. James's - January 13, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 13 января 2019
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Spink - October 29, 2018
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Davissons Ltd. - December 6, 2016
Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Spink - September 23, 2015
Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Spink - September 23, 2015
Продавец Spink
Дата 23 сентября 2015
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Baldwin's - September 27, 2012
Продавец Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Baldwin's - September 28, 2011
Продавец Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Baldwin's - November 5, 2010
Продавец Baldwin's
Дата 5 ноября 2010
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе Spink - June 24, 2009
Продавец Spink
Дата 24 июня 2009
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1825 на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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