Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 пенни 1825 года (Великобритания, Георг IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,8 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 215,040
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1825
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1825 года. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32487 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
576 $
Цена в валюте аукциона 576 USD
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 13 января 2019
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 23 сентября 2015
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/2 пенни 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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