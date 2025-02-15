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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1792 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - Пенни 1792 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - Пенни 1792 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Numismatik Naumann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал Пенни
  • Год 1792
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1792 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 3382 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 340 GBP. Торги состоялись 3 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Великобритания Пенни 1792 на аукционе Rio de la Plata - December 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 USD
Великобритания Пенни 1792 на аукционе Naumann - January 2, 2022
Продавец Naumann
Дата 2 января 2022
Сохранность VF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Великобритания Пенни 1792 на аукционе Heritage - July 15, 2021
Великобритания Пенни 1792 на аукционе Heritage - July 15, 2021
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Великобритания Пенни 1792 на аукционе Aurea - March 25, 2021
Продавец Aurea
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1792 на аукционе Heritage - February 11, 2021
Великобритания Пенни 1792 на аукционе Heritage - February 11, 2021
Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1792 на аукционе Stack's - October 21, 2020
Великобритания Пенни 1792 на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1792 на аукционе Heritage - December 26, 2019
Великобритания Пенни 1792 на аукционе Heritage - December 26, 2019
Продавец Heritage
Дата 26 декабря 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1792 на аукционе Heritage - September 26, 2019
Великобритания Пенни 1792 на аукционе Heritage - September 26, 2019
Продавец Heritage
Дата 26 сентября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1792 на аукционе Heritage - March 19, 2015
Великобритания Пенни 1792 на аукционе Heritage - March 19, 2015
Продавец Heritage
Дата 19 марта 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1792 на аукционе Numis.be - November 24, 2012
Продавец Numis.be
Дата 24 ноября 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Пенни 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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