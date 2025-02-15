Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1792 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Numismatik Naumann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал Пенни
- Год 1792
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1792 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 3382 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 340 GBP. Торги состоялись 3 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 USD
Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 декабря 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 сентября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 19 марта 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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