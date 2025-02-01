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Пенни 1781 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - Пенни 1781 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - Пенни 1781 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал Пенни
  • Год 1781
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1781 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1150 GBP. Торги состоялись 18 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
  • Stack's (1)
Великобритания Пенни 1781 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Великобритания Пенни 1781 на аукционе CNG - September 1, 2021
Великобритания Пенни 1781 на аукционе CNG - September 1, 2021
Продавец CNG
Дата 1 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Великобритания Пенни 1781 на аукционе Stack's - June 23, 2021
Великобритания Пенни 1781 на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1781 на аукционе Numisor - November 20, 2018
Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1781 на аукционе Auction World - April 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1781 на аукционе Heritage - January 26, 2017
Великобритания Пенни 1781 на аукционе Heritage - January 26, 2017
Продавец Heritage
Дата 26 января 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1781 на аукционе Numisor - November 15, 2016
Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1781 на аукционе Numisor - May 18, 2016
Продавец Numisor
Дата 18 мая 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1781 на аукционе Goldberg - January 28, 2015
Великобритания Пенни 1781 на аукционе Goldberg - January 28, 2015
Продавец Goldberg
Дата 28 января 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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