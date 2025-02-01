Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1781 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал Пенни
- Год 1781
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1781 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1150 GBP. Торги состоялись 18 марта 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- CNG (1)
- Goldberg (1)
- Heritage (1)
- Numisor (3)
- Spink (1)
- Stack's (1)
Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 26 января 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи Пенни 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск