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4 пенса (1 Грот) 1792 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1792 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1792 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1792
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1792 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 327 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 130 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.

Сохранность
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1792 на аукционе CNG - September 1, 2021
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1792 на аукционе CNG - September 1, 2021
Продавец CNG
Дата 1 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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