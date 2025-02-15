Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
4 пенса (1 Грот) 1792 года (Великобритания, Георг III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2 гр
- Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1792
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1792 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 327 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 130 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- CNG (1)
Где продать?
Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск