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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 гинеи 1796 года "Лопата" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1796 года "Лопата" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1796 года "Лопата" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1796
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1796 года "Лопата". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 21167 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3600 USD. Торги состоялись 18 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1796 "Лопата" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
892 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1796 "Лопата" на аукционе NOONANS - September 6, 2024
Продавец NOONANS
Дата 6 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
553 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1796 "Лопата" на аукционе Heritage - August 22, 2024
Продавец Heritage
Дата 22 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1796 "Лопата" на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1796 "Лопата" на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1796 "Лопата" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1796 "Лопата" на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1796 "Лопата" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1796 "Лопата" на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1796 "Лопата" на аукционе St James’s - August 18, 2021
Великобритания 1/2 гинеи 1796 "Лопата" на аукционе St James’s - August 18, 2021
Продавец St James’s
Дата 18 августа 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1796 "Лопата" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1796 "Лопата" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1796 "Лопата" на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1796 "Лопата" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 1/2 гинеи 1796 "Лопата" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1796 "Лопата" на аукционе Goldberg - June 7, 2017
Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1796 "Лопата" на аукционе New York Sale - January 11, 2017
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1796 "Лопата" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1796 "Лопата" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1796 "Лопата" на аукционе Cayón - April 28, 2016
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1796 "Лопата" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1796 "Лопата" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1796 "Лопата" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1796 "Лопата" на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1796 "Лопата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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