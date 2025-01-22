Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1796 года "Лопата" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1796
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1796 года "Лопата". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 21167 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3600 USD. Торги состоялись 18 февраля 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 22 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 18 августа 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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