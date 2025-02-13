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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 гинеи 1792 года "Лопата" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1792 года "Лопата" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1792 года "Лопата" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1792
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1792 года "Лопата". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1323 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1792 "Лопата" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
1703 $
Цена в валюте аукциона 1700 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1792 "Лопата" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность PO
Цена
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