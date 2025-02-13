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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 гинеи 1789 года "Лопата" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1789 года "Лопата" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1789 года "Лопата" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1789
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1789 года "Лопата". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1142 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1350 USD. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе St James’s - November 2, 2024
Продавец St James’s
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
414 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе Heritage - June 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 408 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе CNG - September 28, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе CNG - September 28, 2022
Продавец CNG
Дата 28 сентября 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе St James’s - April 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе DNW - April 12, 2022
Продавец DNW
Дата 12 апреля 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе Spink - July 20, 2021
Продавец Spink
Дата 20 июля 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе CNG - January 31, 2018
Продавец CNG
Дата 31 января 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе Heritage - January 13, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе Aurea - May 23, 2015
Продавец Aurea
Дата 23 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе Morton & Eden - June 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 июня 2013
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе Heritage - January 16, 2013
Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе Heritage - January 16, 2013
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе Spink - June 22, 2011
Продавец Spink
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Великобритания 1/2 гинеи 1789 "Лопата" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

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