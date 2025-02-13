Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1789 года "Лопата" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1789
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1789 года "Лопата". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1142 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1350 USD. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 408 USD
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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