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1/2 гинеи 1783 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1783 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1783 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1783
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1783 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1309 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

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Великобритания 1/2 гинеи 1783 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VG8 NGC
Цена
******
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Где продать?

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