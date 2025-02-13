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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 гинеи 1781 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1781 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1781 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1781
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1781 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 4207 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" на аукционе Fellows Auctioneers Ltd - February 29, 2024
Продавец Fellows Auctioneers Ltd
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
557 $
Цена в валюте аукциона 440 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - February 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 384 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - July 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - October 23, 2019
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 3, 2018
Продавец Spink
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" на аукционе Hess Divo - May 29, 2018
Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" на аукционе Spink - June 25, 2014
Продавец Spink
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 26, 2014
Продавец Spink
Дата 26 марта 2014
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" на аукционе Hess Divo - October 26, 2012
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - February 13, 2008
Великобритания 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - February 13, 2008
Продавец Goldberg
Дата 13 февраля 2008
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1781 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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