Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1781 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1781
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1781 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 4207 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Fellows Auctioneers Ltd
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
557 $
Цена в валюте аукциона 440 GBP
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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