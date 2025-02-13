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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 гинеи 1777 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1777 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1777 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1777
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1777 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 21369 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2760 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • V. GADOURY (1)
Великобритания 1/2 гинеи 1777 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - December 10, 2024
Продавец NOONANS
Дата 10 декабря 2024
Сохранность F
Цена
382 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1777 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
388 $
Цена в валюте аукциона 305 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1777 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1777 "Четвертый тип" на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1777 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1777 "Четвертый тип" на аукционе Bruun Rasmussen - October 15, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1777 "Четвертый тип" на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1777 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1777 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1777 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1777 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1777 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1777 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - May 24, 2022
Продавец NOONANS
Дата 24 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1777 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - May 12, 2022
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1777 "Четвертый тип" на аукционе DNW - April 12, 2022
Продавец DNW
Дата 12 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1777 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1777 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - August 20, 2021
Великобритания 1/2 гинеи 1777 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1777 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1777 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 2, 2020
Продавец Spink
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1777 "Четвертый тип" на аукционе DNW - December 5, 2019
Продавец DNW
Дата 5 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1777 "Четвертый тип" на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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