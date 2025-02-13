Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1777 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1777
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1777 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 21369 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2760 USD. Торги состоялись 4 января 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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