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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 гинеи 1764 года "Второй тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1764 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1764 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1764
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1764 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 23000 GBP. Торги состоялись 14 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • TimeLine Auctions (1)
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Великобритания 1/2 гинеи 1764 "Второй тип" на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1250 $
Цена в валюте аукциона 1250 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1764 "Второй тип" на аукционе CNG - May 29, 2024
Продавец CNG
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1764 "Второй тип" на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1764 "Второй тип" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1764 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1764 "Второй тип" на аукционе CNG - May 24, 2023
Продавец CNG
Дата 24 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1764 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1764 "Второй тип" на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1764 "Второй тип" на аукционе Coin Cabinet - March 14, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 14 марта 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1764 "Второй тип" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1764 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1764 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1764 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1764 "Второй тип" на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1764 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1764 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 6, 2021
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1764 "Второй тип" на аукционе DNW - April 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 апреля 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1764 "Второй тип" на аукционе Spink - January 17, 2021
Великобритания 1/2 гинеи 1764 "Второй тип" на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1764 "Второй тип" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Великобритания 1/2 гинеи 1764 "Второй тип" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1764 "Второй тип" на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1764 "Второй тип" на аукционе Tosunidis Coin House - September 27, 2020
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 27 сентября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Где продать?

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