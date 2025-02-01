Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1764 года "Второй тип" (Великобритания, Георг III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1764
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1764 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 23000 GBP. Торги состоялись 14 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1250 $
Цена в валюте аукциона 1250 USD
Продавец CNG
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 14 марта 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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