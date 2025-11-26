flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг 1646 года "Тип 1645-1646". "NEWARK" (Великобритания, Карл I)

Разновидность: "NEWARK"

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес6 гр
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1646
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворНьюарк
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2800 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг 1646 года "Тип 1645-1646" "NEWARK" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1646 года. "NEWARK". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 8000 GBP. Торги состоялись 26 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг 1646 на аукционе NOONANS - 29 мая 2025
ПродавецNOONANS
Дата29 мая 2025
СохранностьVF
Цена
2552 $
Цена в валюте аукциона 1900 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1646 на аукционе NOONANS - 19 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата19 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1646 на аукционе NOONANS - 19 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата19 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1646 на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1646 на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1646 на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1646 на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1646 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 марта 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата26 марта 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1646 на аукционе Spink - 27 января 2024
ПродавецSpink
Дата27 января 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1646 на аукционе Spink - 13 декабря 2023
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1646 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 18 октября 2023
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата18 октября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1646 на аукционе NOONANS - 3 октября 2023
ПродавецNOONANS
Дата3 октября 2023
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1646 на аукционе NOONANS - 8 июня 2023
ПродавецNOONANS
Дата8 июня 2023
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1646 на аукционе Sovereign Rarities - 6 июня 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата6 июня 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1646 на аукционе Numisor - 25 апреля 2023
ПродавецNumisor
Дата25 апреля 2023
СохранностьVG
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1646 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 марта 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1646 на аукционе Stack's - 15 января 2022
ПродавецStack's
Дата15 января 2022
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1646 на аукционе Oslo Myntgalleri - 28 ноября 2021
ПродавецOslo Myntgalleri
Дата28 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1646 на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1646 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 2 сентября 2021
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата2 сентября 2021
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1646 на аукционе Oslo Myntgalleri - 9 мая 2021
ПродавецOslo Myntgalleri
Дата9 мая 2021
СохранностьVF
Цена
Где купить?
Великобритания 1 шиллинг 1646 на аукционе Coin Cabinet - 26 ноября 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 ноября 2025
СохранностьDETAILS NGC
К аукциону
Великобритания 1 шиллинг 1646 на аукционе London Coins - 7 декабря 2025
ПродавецLondon Coins
Дата7 декабря 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг 1646 года, разновидность - "NEWARK"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1646 года "Тип 1645-1646", разновидность - "NEWARK", составляет 2800 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1646 года, вариант - "NEWARK"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1646 года, вариант - "NEWARK", основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг 1646 года. "NEWARK"?

Для продажи 1 шиллинг 1646 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
