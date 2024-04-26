flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг 1648 года. Дата на аверсе (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Дата на аверсе

Аверс монеты - 1 шиллинг 1648 года Дата на аверсе - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 шиллинг 1648 года Дата на аверсе - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес4,35 гр
  • Диаметр30 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1648
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворПонтефракт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:8800 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг 1648 года Дата на аверсе - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (37)Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1648 года. Дата на аверсе. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 28000 GBP. Торги состоялись 26 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 ноября 2025
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата6 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
18524 $
Цена в валюте аукциона 15000 CHF
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе NOONANS - 9 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата9 сентября 2025
СохранностьF
Цена
1491 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе NOONANS - 29 мая 2025
ПродавецNOONANS
Дата29 мая 2025
СохранностьXF40 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе CNG - 15 января 2025
ПродавецCNG
Дата15 января 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе CNG - 29 мая 2024
ПродавецCNG
Дата29 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 8 ноября 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата8 ноября 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе CNG - 8 октября 2022
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе CNG - 8 октября 2022
ПродавецCNG
Дата8 октября 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Stack's - 15 января 2022
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Stack's - 15 января 2022
ПродавецStack's
Дата15 января 2022
СохранностьXF45 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Stack's - 18 августа 2021
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Stack's - 18 августа 2021
ПродавецStack's
Дата18 августа 2021
СохранностьF15 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе DNW - 5 мая 2021
ПродавецDNW
Дата5 мая 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Goldberg - 3 февраля 2021
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Goldberg - 3 февраля 2021
ПродавецGoldberg
Дата3 февраля 2021
СохранностьXF40 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе TimeLine Auctions - 7 июня 2020
ПродавецTimeLine Auctions
Дата7 июня 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе DNW - 10 марта 2020
ПродавецDNW
Дата10 марта 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе DNW - 29 января 2020
ПродавецDNW
Дата29 января 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 ноября 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 21 ноября 2019
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата21 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Heritage - 15 августа 2019
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Heritage - 15 августа 2019
ПродавецHeritage
Дата15 августа 2019
СохранностьXF45 PCGS
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг 1648 года, разновидность - дата на аверсе?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1648 года, разновидность - дата на аверсе, составляет 8800 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1648 года, вариант - дата на аверсе?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1648 года, вариант - дата на аверсе, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг 1648 года. Дата на аверсе?

Для продажи 1 шиллинг 1648 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

