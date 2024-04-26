1 шиллинг 1648 года. Дата на аверсе (Великобритания, Карл I)
Разновидность: Дата на аверсе
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес4,35 гр
- Диаметр30 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1 шиллинг
- Год1648
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворПонтефракт
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1648 года. Дата на аверсе. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 28000 GBP. Торги состоялись 26 апреля 2024.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг 1648 года, разновидность - дата на аверсе?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1648 года, разновидность - дата на аверсе, составляет 8800 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1648 года, вариант - дата на аверсе?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1648 года, вариант - дата на аверсе, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 шиллинг 1648 года. Дата на аверсе?
Для продажи 1 шиллинг 1648 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.